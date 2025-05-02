Трамп предложил отменить выделение $3,5 млрд на переселение мигрантов

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить выделение $3,5 млрд на программы переселения мигрантов. Документ с предложением опубликован на сайте Белого Дома.

«Бюджет предлагает отменить «программу убежища» и услуг, которая выделяет гранты, используемые для содействия массовой нелегальной миграции», — уточнил Трамп в пояснительной записке.

Отмечается, что финансирование позволяло городам и штатам, управляемым демократами, перевозить и укрывать нелегальных мигрантов, подрывая верховенство закона и ослабляя внутреннюю безопасность США.

Глава Белого дома также заявил, что такие меры отнимают ресурсы у граждан страны и способствуют росту преступности и социальному упадку.

Американский миллиардер, основатель корпорации SpaceX Илон Маск 19 апреля заявил, что нелегальная миграция в США может привести к утрате исконных ценностей страны.

Суд округа Колумбия 16 марта постановил временно прекратить массовые депортации мигрантов из США на основе Закона о врагах-иностранцах от 1798 года, пока не будет определена юридическая обоснованность его применения, а также развернуть все рейсы с депортированными лицами на борту.