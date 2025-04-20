Маск заявил об утрате США традиционных ценностей из-за мигрантов

Нелегальная миграция в США может привести к утрате исконных ценностей страны. Такое мнение в субботу, 19 апреля, выразил американский миллиардер, основатель корпорации SpaceX Илон Маск.

«Это жестокая правда», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Таким образом Маск прокомментировал публикацию другого американского миллиардера, финансиста Билла Экмана, в которой говорилось, что демократы разрешают въезд миллионам нелегальных мигрантов без проверки, но в это же время требуют тщательной проверки судом решения о депортации. Это, по словам Экмана, может привести к утрате по идее охраняемых Демократической партией ценностей.

16 марта суд округа Колумбия постановил временно прекратить массовые депортации из США мигрантов на основе Закона о врагах-иностранцах от 1798 года, пока не будет определена юридическая обоснованность его применения, а также развернуть все рейсы с депортированными лицами на борту.