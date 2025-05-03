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Премьер Польши раскритиковал президента страны в День Конституции

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Премьер-министр Польши Дональд Туск 3 мая выразил недовольство действиями президента страны Анджея Дуды и призвал избрать главу государства, который будет «верен Конституции».

«Слушая сегодня последнюю речь президента Дуды по случаю 3 мая, давайте вспомним смысл слов президентской присяги: «Я торжественно клянусь, что останусь верен положениям Конституции». И давайте изберем президента, который будет верен этой клятве», — написал Туск в социальной сети Х (бывш. Twitter).

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10 апреля издание Myśl Polska сообщило, что Европейский союз, возможно, вмешается в выборы Польши, как это было с Румынией и Францией. Издание предупреждает, что опыт Румынии и Франции стоит учитывать, так как последние опросы показывают рост популярности несистемного кандидата Славомира Менцена.

Президентские выборы в Польше назначены на 18 мая. Принять участие в выборах планируют вице-спикер сената (верхней палаты польского парламента) Магдалена Беят, депутат Марек Якубяк, лидер партии «Новая надежда» Славомир Менцен, польский историк, независимый кандидат Кароль Навроцкий, мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и другие кандидаты.

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