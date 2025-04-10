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СМИ допустили вмешательство ЕС в выборы президента в Польше

Myśl Polska: ЕС может пойти на вмешательство в выборы президента Польши
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Фото: Global Look Press/Mateusz Slodkowski
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Последние события в Румынии и Франции, связанные с президентскими выборами, вынуждают предположить о повторе ситуации в Польше. Об этом 10 апреля сообщило издание Myśl Polska.

«Судебные решения (против Кэлина Джорджеску и Марин Ле Пен) убеждают в захвате власти государства и в том, что с демократией, как ее понимает Европейский союз, что-то не так. Тот же процесс можно наблюдать и в Румынии, и во Франции: кандидаты не из системы одерживают верх, поэтому демократию следует ограничить, запретив участвовать в выборах (решение суда от марта этого года не позволяет Кэлину Джорджеску участвовать в выборах)», — говорится в публикации.

Помимо этого, отмечается, что проевропейские политики также остались недовольны результатами выборов в США. Избрание президентом республиканца Дональда Трампа и его действия показали, что Вашингтон не позволит Евросоюзу использовать его в своих целях.

В Польше, как отмечает Myśl Polska, подобных ограничений свободы еще не было. Однако опыт Румынии и Франции стоит учитывать, так как последние опросы показывают рост популярности несистемного кандидата Славомира Менцена.

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Ранее, 12 марта, польская газета Myśl Polska заявила, что запрет на участие в президентских выборах в Румынии оппозиционному кандидату Кэлину Джорджеску свидетельствует о скатывании Европы в диктатуру.

9 марта Центризбирком Румынии отказал в регистрации в качестве кандидата Джорджеску, отметив, что поданные документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало в Бухаресте протесты, переросшие в столкновения с полицией.

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