В Европе признали наличие диктатуры из-за отказа Джорджеску в участии в выборах
Запрет на участие в президентских выборах в Румынии оппозиционному кандидату Кэлину Джорджеску свидетельствует о скатывании Европы в диктатуру. Об этом написала польская газета Myśl Polska.
Издание отметило, что политическое преследование Джорджеску и игнорирование этого факта со стороны Евросоюза могут обернуться распадом всего объединения.
«Европа, конечно, скатится к диктатуре. Запрет на участие в выборах в Румынии самому популярному кандидату — только начало. <…> В долгосрочной перспективе это приведет к полному распаду Европейского союза», — говорится в статье от 12 марта.
При этом самыми активными сторонниками диктаторских методов в политике будут те, кто ранее поддерживал либеральные ценности, добавила «Газета.Ru».
Центризбирком Румынии 9 марта отказал в регистрации в качестве кандидата Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.