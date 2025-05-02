СМИ сообщили подробности перехода Уолтца на новую должность

В США бывшему советнику по нацбезопасность Майклу Уолтцу перед назначением на должность посла Соединенных Штатов ООН предлагали альтернативные места работы. Об этом 2 мая сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Уолтцу предлагали несколько должностей посла, включая должность посла в Саудовской Аравии. После некоторых раздумий Уолтц выбрал должность посла в ООН», — говорится в публикации.

Утверждается, что пятница, 2 мая, должна быть последним днем работы Уолтца на прежней должности. За день до этого он также встретился с госсекретарем США Марко Рубио для передачи полномочий.

1 мая сообщалось, что Майкл Уолтц покинул пост советника президента по нацбезопасности. Указывается, что администрацию покинули также заместитель Уолтца Алекс Вонг и другие сотрудники совета по нацбезопасности. При этом канал обратил внимание, что еще 30 апреля советник присутствовал на заседании кабинета министров по прошествии 100 дней с инаугурации Трампа.

В тот же день Трамп сообщил, что назначит своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН). Обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять госсекретарь США Марк Рубио.