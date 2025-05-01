Трамп сообщил о выдвижении Уолтца на должность постпреда США при ООН

Американский президент Дональд Трамп 1 мая сообщил, что назначит своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН).

«Я рад объявить, что я выдвину кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Со времени своей службы, будучи в военной форме на поле боя, в конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майк Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место», — написал он в социальной сети Truth Social.

Обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять госсекретарь США Марк Рубио. При этом Трамп подчеркнул, что глава Госдепартамента не оставит своего поста во внешнеполитическом ведомстве.

Об отставке Уолтца и его заместителя Алекса Вонга сообщил телеканал Fox News ранее в этот день. При этом канал обратил внимание, что еще накануне советник присутствовал на заседании кабинета министров по прошествии 100 дней с инаугурации Трампа.

Как пишет газета Politico, возможная замена Уолтца обсуждалась уже несколько недель, получив особый импульс на днях. Ключевым кандидатом на вакантную должность советника считался спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Однако, по данным канала CNN, тот не захотел занимать новый пост.