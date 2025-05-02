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Экс-премьер Молдавии указал на бездействие Кишинева в условиях кризиса экономики

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Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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Экономика Молдавии находится в тяжелом кризисе, при этом правительство партии «Действие и солидарность» (PAS) не предпринимает достаточных мер для ее спасения. Об этом 2 мая заявил бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.

«Экономическая реальность Республики Молдова намного хуже, чем показывают официальные цифры. Скорее всего, в 2025 году мы зарегистрируем новый спад экономики, а валовой внутренний продукт (ВВП) в реальном выражении опустится ниже уровня 2019 года — драматическая ситуация, скрытая за статистическими отчетами», — написал он в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В частности, по словам Филата, реальный сектор молдавской экономики столкнулся с значительными убытками. Сельское хозяйство разрушается из-за недостатка ирригации и отсутствия поддержки со стороны государства. Промышленности, в свою очередь, не хватает сырья, отметил экс-премьер. К этой ситуации добавляется еще и массовая эмиграция экономически активного населения.

В то же время правительство Молдавии, как считает Филат, воспринимает государственные финансовые ресурсы исключительно в качестве собственного «избирательного банкомата». Кишинев отказывается вкладывать средства в промышленность, инфраструктуру или человеческий капитал. Кредиты на сотни миллионов евро уходят в никуда, обратил внимание политик.

«Реальность сурова: Молдавия переживает глубокий экономический кризис, а правительство PAS помогает ей пассивно, не имея видения и решений», — резюмировал Филат.

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Ранее, 30 апреля, бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что антироссийский курс Кишинева довел экономику страны до состояния комы. По его словам, президент Майя Санду загнала республику в такие долги, что на их выплату не хватает даже внешних источников финансирования.

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