Экс-премьер Молдавии указал на бездействие Кишинева в условиях кризиса экономики

Экономика Молдавии находится в тяжелом кризисе, при этом правительство партии «Действие и солидарность» (PAS) не предпринимает достаточных мер для ее спасения. Об этом 2 мая заявил бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.

«Экономическая реальность Республики Молдова намного хуже, чем показывают официальные цифры. Скорее всего, в 2025 году мы зарегистрируем новый спад экономики, а валовой внутренний продукт (ВВП) в реальном выражении опустится ниже уровня 2019 года — драматическая ситуация, скрытая за статистическими отчетами», — написал он в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В частности, по словам Филата, реальный сектор молдавской экономики столкнулся с значительными убытками. Сельское хозяйство разрушается из-за недостатка ирригации и отсутствия поддержки со стороны государства. Промышленности, в свою очередь, не хватает сырья, отметил экс-премьер. К этой ситуации добавляется еще и массовая эмиграция экономически активного населения.

В то же время правительство Молдавии, как считает Филат, воспринимает государственные финансовые ресурсы исключительно в качестве собственного «избирательного банкомата». Кишинев отказывается вкладывать средства в промышленность, инфраструктуру или человеческий капитал. Кредиты на сотни миллионов евро уходят в никуда, обратил внимание политик.

«Реальность сурова: Молдавия переживает глубокий экономический кризис, а правительство PAS помогает ей пассивно, не имея видения и решений», — резюмировал Филат.

Ранее, 30 апреля, бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что антироссийский курс Кишинева довел экономику страны до состояния комы. По его словам, президент Майя Санду загнала республику в такие долги, что на их выплату не хватает даже внешних источников финансирования.