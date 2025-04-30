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Додон обвинил Санду в доведении экономики Молдавии до состояния комы

Додон: Санду антироссийской политикой загнала экономику Молдавии в кому
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) антироссийской политикой довели экономику страны до состояния комы. Об этом 30 апреля заявил бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Молдавская экономика в коме. Экспорт, промышленность и сельское хозяйство в упадке. Деньги на потребление берутся из кредитов. Майя Санду и ее шайка загнали нас в такие долги, что на их покрытие не хватает не только внутренних, но уже и внешних источников», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что власти за последние годы закупали российский газ через посредников по завышенной цене, что негативно сказалось на экономике страны. По его мнению, такая политика «неправильна и вредна» для национальных интересов.

«Наш национальный интерес — восстановление стратегического партнерства с Россией, договоренности о дешевых энергоресурсах. Это создаст предпосылки для экономического роста», — добавил Додон.

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Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло 29 апреля заявил, что возвращается в политику, чтобы положить конец произволу и злоупотреблениям президента Майи Санду и ее ПДС. Он отметил, что Санду выстроила такую систему вокруг своего имени, которая устраняет независимость и карает остальные органы власти за непослушание.

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