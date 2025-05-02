ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине
Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом 2 мая сообщило Министерство обороны РФ.
«Нанесены семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов», — указано в сводке ведомства.
Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием и беспилотниками ВС России.
По данным министерства, российские военнослужащие также уничтожили места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), безэкипажных катеров и пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли поражение пунктам временной дислокации ВСУ на сумском направлении. Российские военные также уничтожили живую силу, бронированную технику и БПЛА украинской армии, уточнили в ведомстве.