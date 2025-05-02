ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ на сумском направлении
Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли поражение пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом 2 мая сообщило Министерство обороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) России расчетами FPV-дронов также уничтожили живую силу, бронированную технику и беспилотные летательные аппараты украинской армии, уточнили в ведомстве.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что мотострелки Южной группировки войск уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ в районе Дылеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). По данным ведомства, украинские боевики попытались провести ротацию подразделений, но техника противника вместе с личным составом была ликвидирована ударными FPV-дронами.