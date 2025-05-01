Reuters назвало сроки получения Украиной прибыли от сделки по ресурсам с США

Украине могут потребоваться десятилетия, чтобы получить финансовую выгоду от заключенного с США соглашения по редкоземельным металлам. Об этом 1 мая сообщает Reuters со ссылкой на консультантов по горнодобывающей промышленности.

«Финансовая отдача от нового соглашения о поставках полезных ископаемых между Украиной и США, вероятно, займет десятилетие или даже больше, поскольку инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в опустошенной <конфликтом> стране», — передает агентство.

Согласно оценке специалистов, на разработку добывающих полезные ископаемые шахт может уйти от 10 до 20 лет.

1 мая министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

Вице-президент Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко 17 апреля сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. На следующий день депутат Железняк опубликовал текст меморандума в своем Telegram-канале, отметив, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности.