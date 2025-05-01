Захарова назвала безумием обвинения России во вмешательстве в выборы в Румынии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 мая указала на ложность заявлений о якобы вмешательстве России в выборы президента в Румынии.
«Много раз мы слышали от представителей Румынии, что Россия якобы вмешивается в румынские выборы. Это сумасшествие, безумие, ложь», — указала она в эфире телеканала RT.
Ранее журналист телеканала Russia Today (RT) Чей Боуз, прилетевший освещать президентские выборы в Румынии, был задержан румынскими властями.
По словам Захаровой, журналист пересек границу совершенно легально и на него оказывают давление из-за осуществления профессиональной дельности.
15 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Румынии к участию в президентских выборах допустили Джордже Симиона.
Избирательный орган 9 марта отказал в регистрации в качестве кандидата оппозиционному политику Кэлину Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией. Позднее, 11 марта, Конституционный суд Румынии оставил в силе решение ЦИК, отклонившей регистрацию Джорджеску на президентские выборы.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.