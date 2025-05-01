Рубио указал на необходимость усилий Европы для урегулирования на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро 1 мая отметил необходимость реальных усилий со стороны Европы для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте американского Государственного департамента.

Указывается, что Рубио подтвердил готовность Вашингтона работать вместе с европейскими партнерами ради мира и отметил важную роль Парижа в обеспечении поддержки переговорного процесса со стороны Европы и киевского режима. Однако при этом он подчеркнул необходимость конкретного вовлечения европейских стран в мирное урегулирование.

«Секретарь Рубио <...> ясно дал понять, что одних слов недостаточно — Европа должна выступить вперед с реальными ресурсами и политической волей положить конец этому <конфликту>», — указано в сообщении Госдепа.

Помимо этого, Рубио и Барро затронули в переговорах ближневосточную проблематику. В частности, они обсудили работу по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а также вновь подтвердили готовность вместе предотвратить появление ядерного оружия у Ирана.

Ранее в тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон уже сделал первый шаг в мирном урегулировании конфликта на Украине и намерен привести Москву и Киев к прямому диалогу в ближайшие 100 дней.

Днем ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что Киев согласился с 22 условиями урегулирования конфликта, которые американская сторона представила на переговорах в Лондоне. По его словам, Украина и европейские страны выразили заинтересованность в прекращении огня на 30 дней.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию в целях сокрытия совершенных преступлений.