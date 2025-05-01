Келлог заявил о согласии Украины на 22 требования о завершении конфликта с РФ
Украина согласилась на 22 условия урегулирования конфликта с Россией, которые представителям Киева озвучила американская делегация на встрече в Лондоне. Об этом 30 апреля заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
«Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и европейцами. У нас было 22 конкретных условия, они на них согласились», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Келлог добавил, что и Киев, и представители Евросоюза выразили заинтересованность к возможному прекращению огня на 30 дней.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.