Вэнс заявил о планах США добиться прямых переговоров РФ и Украины за 100 дней
США намерены добиться прямых переговоров между Россией и Украиной в ближайшие 100 дней. Об этом 1 мая заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью каналу Fox News.
Он отметил, что первым шагом в мирном урегулировании украинского конфликта был сбор предложений обеих сторон и выяснение их запросов в по поводу итогового соглашения. По словам Вэнса, позиции РФ и Украины по этому вопросу сейчас далеки друг друга и нуждаются в сближении.
«Вот мы сделали этот первый шаг. Мы получили мирное предложение <...>, и мы собираемся очень упорно работать ближайшие 100 дней, чтобы свести этих ребят (РФ и Украину. — Ред.) вместе», — сказал вице-президент.
Днем ранее спецпосланник президенте США Дональда Трампа Кит Келлог сообщил, что Киев согласился с 22 условиями урегулирования конфликта, которые американская сторона представила на переговорах в Лондоне. По его словам, Украина и европейские страны выразили заинтересованность в прекращении огня на 30 дней.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь Марко Рубио в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.