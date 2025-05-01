Девять дел возбудили по факту хищения денег у участников СВО в Шереметьево
Транспортная полиция возбудила девять уголовных дел по факту хищения таксистами денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом 1 мая сообщило управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Правоохранительные органы выявили организаторов этой преступной схемы, среди которых есть двое сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Они помогали таксистам находить потенциальных жертв. Также один из правоохранителей, оперуполномоченный полиции аэропорта, отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.
Согласно данным окружного транспортного управления МВД, в отношении фигурантов возбуждено девять уголовных дел по ст. 158 («Кража») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
«Для установления причин и условий, а также роли ряда должностных лиц линейного управления, допустивших возможность совершения преступлений сотрудниками, руководством УТ МВД России по ЦФО назначено проведение служебной проверки», — указано на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Суд 30 апреля арестовал шестерых фигурантов, а позже еще девятерых, которые похищали деньги у участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Уточняется, что злоумышленники совершали махинации путем краж, вымогательства и мошеннических действий. Позднее стало известно, что был арестован Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором преступной группы.