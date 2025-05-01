В Крыму задержан подозреваемый в финансировании ВСУ бизнесмен

В Республике Крым 1 мая было предъявлено обвинение в государственной измене предпринимателю, который подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Лысенко Олег Всеволодович обвиняется в том, что перевел деньги на расчетный счет, имеющий отношение к Вооруженным силам Украины», — приводит ТАСС цитату из материалов дела.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), в настоящее время он содержится под стражей. При этом свою вину Лысенко не признал.

Ранее, 7 апреля, Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю жительницу области к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за шпионаж и госизмену. Установлено, что в период с января по июль 2023 года она, будучи гражданкой Украины, а впоследствии — в статусе гражданки РФ, по заданию иностранной разведки фиксировала на телефон объекты, которые используют Вооруженные силы (ВС) России и органы госвласти.