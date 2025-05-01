Совет директоров Tesla начал искать замену Маску на посту гендиректора компании

Совет директоров компании Tesla в связи с падением акций и раздражением некоторых инвесторов позицией миллиардера Илона Маска начал искать ему преемника на посту гендиректора. Об этом в среду, 30 апреля, сообщает газета Wall Street Journal.

Члены совета обратились в несколько компаний по поиску руководителей, сообщили газете источники. Эти организации должны разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора Tesla.

По словам собеседников издания, руководство задумалось об этом около месяца назад — после резкого падения акций.

Илон Маск 22 апреля сообщил о сокращении своего участия в работе в DOGE из-за падения прибыли его компании Tesla. Соответствующее мнение он высказал в ходе беседы с инвесторами Tesla, взволнованными финансовыми показателями компании, которые упали на 71% в сравнении с аналогичным периодом за предыдущий год.