Реклама
Прямой эфир
Армия
Операторы БПЛА уничтожили САУ «Акация» ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Герой России Цыдыпов указал на важность встреч военнослужащих с Путиным
Мир
Американский политолог указал на детали сделки Украины и США по минеральным ресурсам
Мир
Келлог опроверг выход США из посредничества по урегулированию кризиса на Украине
Общество
В Херсонской области участники СВО провели школьникам урок мужества
Мир
В Минэке РФ заявили о росте товарооборота с Абхазией
Мир
Трамп заявил о большой выгоде для США в рамках сделки по ресурсам
Мир
Бюджетные послабления для плана милитаризации запросили 12 стран ЕС
Мир
Депутаты ГД предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд»
Мир
Кая Каллас допустила сохранение санкций ЕС против РФ при их снятии США
Спорт
Овечкин открыл счет «Вашингтону» в матче НХЛ против «Монреаля»
Мир
Москва и Минск откроют в Смоленске туристский центр Союзного государства
Мир
В столице Венесуэлы подняли гигантское Знамя Победы в честь 80-летия Победы в ВОВ
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для конфискации активов в Швейцарии
Мир
ЦТАК назвало знаменательным моментом строительство моста на границе РФ и КНДР
Мир
Бразилия выступила за сотрудничество в БРИКС по борьбе с терроризмом
Общество
Корабль «Прогресс МС-30» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Совет директоров Tesla начал искать замену Маску на посту гендиректора компании

0
EN
Фото: REUTERS/Aly Song
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Совет директоров компании Tesla в связи с падением акций и раздражением некоторых инвесторов позицией миллиардера Илона Маска начал искать ему преемника на посту гендиректора. Об этом в среду, 30 апреля, сообщает газета Wall Street Journal.

Члены совета обратились в несколько компаний по поиску руководителей, сообщили газете источники. Эти организации должны разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора Tesla.

По словам собеседников издания, руководство задумалось об этом около месяца назад — после резкого падения акций.

По уличному делу: как падение американского рынка на 10% привело к протестам
Чем США и мир реагируют на пошлины Трампа и способно ли это сыграть на руку его противникам

Илон Маск 22 апреля сообщил о сокращении своего участия в работе в DOGE из-за падения прибыли его компании Tesla. Соответствующее мнение он высказал в ходе беседы с инвесторами Tesla, взволнованными финансовыми показателями компании, которые упали на 71% в сравнении с аналогичным периодом за предыдущий год.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025