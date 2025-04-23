Маск заявил о сокращении своего участия в DOGE из-за падения прибыли Tesla
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 22 апреля сообщил о сокращении своего участия в работе в департаменте эффективности правительства США (DOGE) из-за падения прибыли его компании Tesla.
Соответствующее мнение он высказал в ходе беседы с инвесторами Tesla, взволнованными финансовыми показателями компании, которые упали на 71% в сравнении с аналогичным периодом за предыдущий год.
«Вероятно, начиная со следующего месяца, с мая, моя занятость в DOGE значительно сократится», — приводит телеканал NBC News слова Маска.
По словам предпринимателя, он продолжит свою деятельность в департаменте, уделяя ей не более двух дней в неделю. Он отметил, что его работа в DOGE будет продолжаться до тех пор, пока это будет приносить пользу.
Агентство Bloomberg 21 апреля заявило, что в случае ухода Илона Маска с поста руководителя DOGE на его замену мог бы быть назначен исполняющий обязанности главы бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут.
В тот же день газета The Washington Post сообщила, что Маск хочет покинуть работу в правительстве, поскольку устал от критики со стороны левых сил. Как уточнило издание, статус Маска в качестве специального государственного служащего истекает в конце мая, однако пока неизвестно, будет ли этот срок продлен.