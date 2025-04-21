Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя
Мир
В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США
Мир
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Общество
Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Общество
«Роскосмос» назначил Дениса Денискина новым гендиректором Центра им. Хруничева
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Мир
В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей
Общество
Путин заявил о появлении на черном рынке западного оружия для Киева
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Общество
Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Bloomberg рассказало о возможном преемнике Маска на посту главы DOGE Воуте

Bloomberg: Маска во главе DOGE может сменить глава бюджетного управления Воут
0
EN
Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В случае ухода Илона Маска с поста руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE) на его замену мог бы быть назначен исполняющий обязанности главы бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут. Об этом 21 апреля пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные от источника в Белом доме.

«О Воуте [в администрации Белого дома] широко распространено мнение, что он готовится подхватить то, что Маск оставит. Там, где Маск проявил рвение к крушению и захвату, у Воута есть институциональные знания и, возможно, терпение», — отмечает СМИ.

Согласно источнику, новый кандидат сможет оставить уже организованные DOGE сокращения в силе и продолжить данную работу. Описывая стиль работы Воута, в Белом доме говорят, что в то время, когда Маск приписал себе заслугу по проведению сокращений в подведомственном Воуту CFPB, тот в реальности «тихо выполнил больший объем серьезных задач».

Как отметил экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, Воут более качественно и точно способен управлять федеральным правительством и является «одним из ключевых архитекторов» процесса реструктуризации, начатого главой государства.

Сотрудничество Трампа и Маска может прекратиться? Разбор

Газета The Washington Post (WP) 21 апреля сообщила, что американский миллиардер Маск хочет покинуть работу в правительстве, поскольку устал от критики со стороны левых сил. Как уточняет издание, статус Маска в качестве специального государственного служащего истекает в конце мая, однако пока неизвестно, будет ли этот срок продлен.

Портал Axios 10 апреля сообщил, что группа из 77 демократов палаты представителей США начинает скоординированную кампанию с целью до 30 мая добиться отстранения Маска из администрации Белого дома.

Ранее, 31 марта, Трамп заявил, что Маск в будущем может отстраниться от политики и государственного управления, чтобы снова посвятить всё свое время бизнесу. Однако президент сообщил, что постарается держать его в команде столько, сколько сможет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025