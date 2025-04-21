Bloomberg рассказало о возможном преемнике Маска на посту главы DOGE Воуте

В случае ухода Илона Маска с поста руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE) на его замену мог бы быть назначен исполняющий обязанности главы бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут. Об этом 21 апреля пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные от источника в Белом доме.

«О Воуте [в администрации Белого дома] широко распространено мнение, что он готовится подхватить то, что Маск оставит. Там, где Маск проявил рвение к крушению и захвату, у Воута есть институциональные знания и, возможно, терпение», — отмечает СМИ.

Согласно источнику, новый кандидат сможет оставить уже организованные DOGE сокращения в силе и продолжить данную работу. Описывая стиль работы Воута, в Белом доме говорят, что в то время, когда Маск приписал себе заслугу по проведению сокращений в подведомственном Воуту CFPB, тот в реальности «тихо выполнил больший объем серьезных задач».

Как отметил экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, Воут более качественно и точно способен управлять федеральным правительством и является «одним из ключевых архитекторов» процесса реструктуризации, начатого главой государства.

Газета The Washington Post (WP) 21 апреля сообщила, что американский миллиардер Маск хочет покинуть работу в правительстве, поскольку устал от критики со стороны левых сил. Как уточняет издание, статус Маска в качестве специального государственного служащего истекает в конце мая, однако пока неизвестно, будет ли этот срок продлен.

Портал Axios 10 апреля сообщил, что группа из 77 демократов палаты представителей США начинает скоординированную кампанию с целью до 30 мая добиться отстранения Маска из администрации Белого дома.

Ранее, 31 марта, Трамп заявил, что Маск в будущем может отстраниться от политики и государственного управления, чтобы снова посвятить всё свое время бизнесу. Однако президент сообщил, что постарается держать его в команде столько, сколько сможет.