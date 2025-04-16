Сотрудничество Трампа и Маска может прекратиться? Разбор

После того как советник президента США Дональда Трампа Илон Маск выступил с критикой тарифной политики, в прессе заговорили, что глава государства поспешит избавиться от ненадежного союзника. Как долго Маск сможет сохранять свой пост, чем он выгоден Трампу и какие цели преследует — в материале «Известий».

Главный раздражитель демократов

Основное недовольство демократов вызывает деятельность Департамента эффективности правительства (DOGE), одним из руководителей которого стал бизнесмен, миллиардер Илон Маск. Он работает в статусе специального федерального служащего, благодаря чему имеет больше свободы, чем обычный чиновник, и меньше препятствий на пути к цели DOGE: сокращению государственных расходов. Сама идея получила широкую поддержку в американском обществе.

За первые месяцы работы Департамент эффективности подвергся критике демократов и их сторонников за увольнение большого числа госслужащих, сокращение правительственных организаций и зарубежных программ США. Команда Маска получила доступ к документам этих программ и выяснила, на что направлялись средства, что привело к нескольким публичным скандалам.

Демократы в палате представителей намерены добиться увольнения Маска с должности к 30 мая, когда истекает срок его полномочий — контракт на должность специального федерального служащего может быть заключен не более чем на 130 дней. Также они настаивают на том, что, если контракт Маска будет продлен, он должен продать свои компании Tesla и SpaceX.

Успех работы DOGE пока под вопросом. Департамент сталкивается с противодействием в судах, а обещанная экономия госрасходов на $2 трлн пересматривалась несколько раз в сторону уменьшения из-за неточных расчетов. Сейчас Департаменту удалось добиться сокращения расходов на $140 млрд. Обещанные правительством стимулирующие выплаты для налогоплательщиков по итогам экономии госбюджета за год в этом случае сократятся с $5 тыс. до $1250.

Конфликтует с командой Трампа

В начале марта на заседании кабинета министров Илон Маск раскритиковал госсекретаря США Марка Рубио за то, что тот не провел сокращения в Госдепартаменте. В ответ Рубио напомнил о том, что для снижения числа госслужащих 1,5 тыс. чиновников Госдепа были отправлены на досрочную пенсию. Дональд Трамп заступился за Рубио, но при этом поддержал инициативы Маска.

Справка «Известий» В 2021 году Илон Маск признался, что у него диагностировали синдром Аспергера. Это расстройство аутистического спектра, из-за которого человеку трудно общаться и понимать эмоции других людей. При этом такие люди могут иметь развитые речевые и умственные способности. Еще одна известная личность с таким синдромом — экоактивистка Грета Тунбрег.

В апреле Маск обрушился на советника президента США по торговле Питера Наварро, назвав его идиотом. До этого глава SpaceX обратился к Трампу с просьбой пересмотреть импортные пошлины. Тогда Наварро отметил, что электромобили Tesla не производятся в США: их собирают на заводе в Техасе из китайских и японских комплектующих. Это замечание и спровоцировало Маска на оскорбление. Спикер Белого дома Кэролайн Ливитт тогда прокомментировала публичный спор словами «мальчишки есть мальчишки».

Маск раздражает республиканцев: его винят в проигрыше выборов судьи Верховного суда в колеблющемся штате Висконсин. Демократы в ходе предвыборной кампании постарались прочно связать республиканского кандидата с эксцентричным мультимиллиардером, и это дало свои плоды. Несмотря самую дорогую в истории штата предвыборную компанию и высокую явку, победу одержала либеральный кандидат Сьюзан Кроуфорд. Ее успех сохранил за демократами контроль в суде с перевесом 4-3, что может в перспективе изменить расстановку сил в конгрессе: опираясь на большинство в суде, демократы могут перераспределить границы избирательных округов в свою пользу и получить больше мест в палате представителей.

Вероятнее всего, информация о разногласиях в команде Трампа появилась неслучайно. Их могла санкционировать глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, получившая прозвище «ледяная дева». Опытного политтехнолога Уайлз раздражает нестандартное поведение Маска, и потому она могла допустить утечку, чтобы усилить общественное давление на бизнесмена. Но вряд ли скандалы в прессе повлияют на взаимоотношения Трампа и Маска.

Работа Маска выгодна Трампу

Президент США не исключает, что Илон Маск может покинуть свой пост в Департаменте эффективности правительства, «когда его невероятная работа в DOGE будет завершена». Действительно, фактически, Маск оказался самым эффективным участником команды Трампа: департамент под его руководством смог раскрыть подробности государственного финансирования СМИ и деятельности правительственного агентства USAID (о том, чем занималось USAID, мы писали здесь).

Хотя по сравнению с консервативным Трампом Маск считается более прогрессивным, они легко находят общий язык, поскольку имеют общие взгляды, и у обоих есть опыт управления крупным бизнесом. Маск, благодаря своему упорству и продуктивности, вместе с DOGE противостоит американской бюрократии, которая стала главным препятствием для реализации реформ президента США. Трамп не раз говорил о том, что он доволен работой Илона Маска и хочет сохранить его в этой должности.

Выборы судьи Верховного суда в Висконсине показали, что участие Илона Маска может быть фактором, отпугивающим электорат. На тот момент демократы воспользовались неоднозначной репутацией мультимиллиардера, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Но одновременно это делает Маска своеобразным «громоотводом», который принимает на себя шквал критики в адрес новой администрации США.

Шансы на продолжение работы Маска

Сейчас Трамп ищет способ сохранить Маска на существующей должности, сходятся во мнении аналитики. Поскольку тот работает на безвозмездной основе, теоретически он может сохранить свою должность по истечении установленного 130-дневного срока. В соответствии с правилами этики специальных госслужащих, «неоплачиваемая деятельность, ограниченная административными вопросами», а также телефонные разговоры с персоналом не засчитываются как отработанные дни.

Маск может продолжить работу сверх 130-дневного лимита из-за «непредвиденных обстоятельств» или получить пост советника президента и сохранить свой номинальный статус в Белом доме. Не исключен вариант, что Маск вернется к управлению бизнесом, но останется в «ближнем круге» президента США и продолжит влиять на его политику.

Для Маска работа в команде Трампа важна как возможность влиять на политику США и менять ее в соответствии со своими взглядами. По мнению экспертов, на Маска сильно повлияла ситуация, когда его вынудили дать разрешение на смену пола для сына Ксавье. После этого случая Маск разорвал связи с Демократической партией и стал ярым противником либеральной идеологии.

Справка «Известий» В 2020 году сын Илона Маска Ксавье сменил пол и стал Вивиан Дженной Уилсон. На момент смены пола ему было 18 лет. По словам самого Маска, его вынудили дать согласие на то, чтобы сын получал блокаторы полового созревания: врачи утверждали, что в противном случае Ксавье покончит с собой. Маск утверждал, что не понимал, что происходит, и был встревожен из-за пандемии коронавируса, а потому подписал согласие на прием препаратов. После этого случая Маск поклялся уничтожить идеологию сексуальных меньшинств.

При подготовке материала «Известия» беседовали с: