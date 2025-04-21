WP узнала о намерении Маска покинуть правительство США

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск хочет покинуть работу в правительстве, поскольку устал от критики со стороны левых сил. Об этом 21 апреля сообщила газета The Washington Post (WP).

Как уточняет издание, статус Маска в качестве специального государственного служащего истекает в конце мая, однако пока неизвестно, будет ли этот срок продлен.

«Миллиардер готов уйти, потому что устал противостоять тому, что он считает множеством неприятных и неэтичных нападок со стороны левых политиков», — указано в публикации.

При этом отмечается, что Маск не переживает за будущее созданной им DOGE, так как члены его команды уже закрепились «во многих федеральных агентствах». Неназванный чиновник Белого дома, в свою очередь, заявил газете, что никто в США не может сказать, что команда Маска не добилась успеха, так как «результаты говорят сами за себя».

Портал Axios 10 апреля сообщил, что группа из 77 демократов палаты представителей США начинает скоординированную кампанию с целью до 30 мая добиться отстранения Маска из администрации американского президента Дональда Трампа.

Ранее, 31 марта, Трамп заявил, что Маск в будущем может отстраниться от политики и государственного управления, чтобы снова посвятить всё свое время бизнесу. Однако президент сообщил, что постарается держать его в команде столько, сколько сможет.