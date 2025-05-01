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Times заявила о провале плана по отправке миротворцев на Украину

Times: план Стармера по отправке миротворцев на Украину провалился
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по отправке миротворческих сил на территорию Украины провалился. Об этом 30 апреля сообщила британская газета The Times.

«Политики, чувствуя руку истории на своем плече, становятся жертвами напыщенности — до тех пор, пока суровая реальность не коснется их с другой стороны. Именно это сейчас происходит с [премьер-министром Великобритании] Киром Стармером, когда он наблюдает, как его хваленая «коалиция желающих» по введению мощных европейских миротворческих сил на Украине испаряется», — следует из публикации.

При этом там добавили, что попытки Лондона и Парижа взывать другие страны к внесению своего вклада в проект терпят крах. По мнению автора материала, неудача в осуществлении идеи Стармера была понятна с самого начала.

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24 апреля секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу отмечал, что размещение миротворческих сил на исторических территориях РФ может привести к третьей мировой войне. По его словам, в контексте Украины планы Европы по размещению военного контингента под видом миротворцев нацелены на то, чтобы взять контроль над территорией и ресурсами страны.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение воинских контингентов стран Запада на Украине неприемлемо для России. Он также отметил, что данная инициатива несет критическую опасность для безопасности всей Европы.

16 апреля бывший декан Оборонного колледжа альянса Кристофер Шнаубельт заявил, что ввод миротворческих сил НАТО на территории Украины представляется маловероятным и практически невозможным.

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