В США усомнились в возможности ввода миротворческих сил НАТО на Украину
Ввод миротворческих сил НАТО на территории Украины представляется маловероятным и практически невозможным. Такое мнение 16 апреля выразил бывший декан Оборонного колледжа альянса Кристофер Шнаубельт в статье для газеты The Hill.
В частности, эксперт отметил, что российская сторона попросту не даст согласия на размещение миротворческих контингентов Североатлантического альянса на территориях киевского режима.
Кроме того, добавил Шнаубельт, НАТО столкнется с серьезной нехваткой ресурсов для проведения такой операции. Альянс не сможет найти дополнительно 30 тыс. военнослужащих к тем силам, которые уже размещены на его восточных границах.
«Хотя НАТО может быть наиболее организованной и опытной организацией для руководства миротворческой миссией такого масштаба и сложности, по причинам, описанным выше, это невыполнимое решение», — резюмируется в материале.
Газета Financial Times со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщила 3 апреля, что европейские страны рассматривают возможность использования структур управления НАТО при развертывании миротворческих сил на Украине.
В этот же день депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил «Известиям», что использование структур управления НАТО при отправке контингента на Украину будет расцениваться как агрессивное действие со стороны Североатлантического альянса. Также, по его словам, это будет считаться вторжением в сферу государственных интересов РФ и каждое такое подразделение немедленно станет приоритетной целью для Российской армии.