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В ГД предупредили о последствиях в случае использования структур НАТО на Украине

Журавлев: привлечение НАТО при размещении миротворцев будет считаться агрессией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Использование структур управления НАТО при развертывании миротворческих сил на Украине будет расцениваться как агрессивное действие со стороны Североатлантического альянса, рассказал «Известиям» 3 апреля депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

Ранее в этот день газета Financial Times со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщила, что европейские страны рассматривают возможность использования структур управления НАТО при развертывании миротворческих сил на Украине.

«Если даже одним из поводов начала специальной военной операции было катастрофическое приближение НАТО к нашим границам, то какой, интересно, реакции можно ожидать, когда те же войска вдруг появятся еще ближе, уже на Украине, только скрываясь под овечьей шкурой миротворческой миссии. Это не то что неприемлемо, мы и расценивать такой шаг будем как явную агрессию со стороны Североатлантического альянса», — подчеркнул Журавлев.

Также, по его словам, это будет считаться вторжением в сферу государственных интересов РФ, и каждое такое подразделение немедленно станет приоритетной целью для российской армии.

«Понимаю, что многие в Европе сейчас распалены воинственной риторикой Лондона и Парижа, но призываю всё же одуматься и не обострять сознательно обстановку. Обратно гарантированно получите вереницу гробов, и посмотрим, как к такому политическому решению властей отнесутся избиратели Великобритании и Франции», — добавил депутат.

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Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за I квартал 2025 года страны блока выделили на военную помощь Украине около €20 млрд. Он добавил, что альянс продолжит поддерживать Киев и приветствует усилия США по урегулированию конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что дискуссии в Европе о миротворцах для Киева — это наглость, продолжение науськивания Киева против России. По его словам, появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для РФ не исчезнут первопричины кризиса.

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