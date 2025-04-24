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Шойгу оценил последствия ввода миротворцев на исторические территории РФ

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Фото: REUTERS/Aziz Taher
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Размещение миротворческих сил на исторических территориях РФ может привести к третьей мировой войне. Об этом 24 апреля заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.

По его словам, в контексте Украины планы Европы по размещению военного контингента под видом миротворцев нацелены на то, чтобы взять контроль над территорией и ресурсами страны.

«Реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к третьей мировой войне», — отметил Шойгу в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона выступала против присутствия войск государств Североатлантического альянса на этих территориях еще до специальной военной операции, которая началась во многом из-за угрозы размещения на Украине военной инфраструктуры НАТО.

«Это не миротворческая миссия. <...> Видимо, в том числе по этим причинам государства, составляющие реальное мировое большинство, не выражают особого желания участвовать в подобных инициативах», — заключил секретарь СБ РФ.

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Накануне спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Россия никогда не поддержит идею отправки европейских войск на Украину. Кроме того, эта инициатива совсем не имеет шансов на успех, добавила она.

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал европейских политиков мечтателями, которые демонстрируют свою несостоятельность предложениями о размещении миротворцев на Украине. По словам главы МИД России, элиты мобилизовали весь Евросоюз с целью нанести стратегическое поражение Москве.

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