Матвиенко исключила участие РФ в переговорах о размещении войск ЕС на Украине
Российская сторона никогда не поддержит идею отправки европейских войск на Украину. Об этом 23 апреля заявила журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Ни на каких переговорах Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения», — отметила политик, ее слова приводит «РИА Новости».
Матвиенко подчеркнула, что размещение войск на украинской территории неприемлемо для РФ. Кроме того, эта инициатива совсем не имеет шансов на успех, добавила председатель Совфеда.
Ранее в этот день глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти поддержат страны НАТО, которые захотят направить войска на Украину, однако сами этого делать не будут.
В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал европейских политиков мечтателями, которые демонстрируют свою несостоятельность предложениями о размещении миротворцев на Украине. По словам главы МИД России, элиты мобилизовали весь Евросоюз с целью нанести стратегическое поражение Москве.