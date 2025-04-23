Власти Польши поддержат страны НАТО, которые хотят направить войска на Украину, однако сама страна этого делать не будет. Об этом 23 апреля сообщил глава МИД Радослав Сикорский.

«Некоторые страны рассматривают возможность отправки на Украину своих войск. Мы войск не вышлем, но обеспечим миссию поддержки», — сказал Сикорский, выступление которого опубликовано в соцсети X (бывш. Twitter) канцелярии премьер-министра страны.

Кроме того, он отметил, что без Польши невозможно было бы предоставлять помощь Украине, поскольку большинство западной помощи поступает на Украину через Польшу.

20 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно усиливают свою обороноспособность из-за якобы российской угрозы. В газете отметили, что скандинавские страны допускают возможность конфликта с Россией в течение ближайших пяти лет.

До этого, 25 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал европейских политиков мечтателями, которые демонстрируют свою несостоятельность предложениями о размещении миротворцев на Украине. По словам главы МИД РФ, элиты мобилизовали весь ЕС с целью нанести стратегическое поражение Москве.