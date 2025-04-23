Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минпромторг РФ подготовил предложения по критериям возвращения западного бизнеса
Мир
В немецком Киле жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Общество
В аэропорту Домодедово не отменяли рейсы из-за землетрясения в Турции
Экономика
Мишустин заявил о планах по снижению ненефтегазового дефицита в России
Общество
Мишустин поддержал введение льгот по имущественным налогам для участников СВО
Общество
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Ленинградской области
Мир
В Грузии указали на попытки Зурабишвили продвинуть украинский сценарий
Общество
Нарышкин назвал отвратительным запрет чиновников ЕС на приезд 9 Мая в Москву
Мир
В СВР указали на попытки Запада переписать историю и повлиять на граждан СНГ
Происшествия
На Эльбрусе обнаружено тело второго погибшего иностранного туриста
Общество
Сняты ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Пресс-релизы
В Москве наградили победителей фотоконкурса «Мир глазами детей»
Мир
СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД
Мир
В МИД Польши пообещали поддержать желающих отправить военных на Украину страны НАТО
Общество
На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
Общество
Экс-замглавы Минэнерго приговорили к 1,5 года за злоупотребление полномочиями
Спорт
Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»

В МИД Польши пообещали поддержать желающих отправить военных на Украину страны НАТО

0
EN
Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти Польши поддержат страны НАТО, которые хотят направить войска на Украину, однако сама страна этого делать не будет. Об этом 23 апреля сообщил глава МИД Радослав Сикорский.

«Некоторые страны рассматривают возможность отправки на Украину своих войск. Мы войск не вышлем, но обеспечим миссию поддержки», — сказал Сикорский, выступление которого опубликовано в соцсети X (бывш. Twitter) канцелярии премьер-министра страны.

Кроме того, он отметил, что без Польши невозможно было бы предоставлять помощь Украине, поскольку большинство западной помощи поступает на Украину через Польшу.

План налета: страны НАТО отработали борьбу с российской ПВО
В учениях Ramstein Flag 2025 на севере Европы задействовали более 90 самолетов

20 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно усиливают свою обороноспособность из-за якобы российской угрозы. В газете отметили, что скандинавские страны допускают возможность конфликта с Россией в течение ближайших пяти лет.

До этого, 25 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал европейских политиков мечтателями, которые демонстрируют свою несостоятельность предложениями о размещении миротворцев на Украине. По словам главы МИД РФ, элиты мобилизовали весь ЕС с целью нанести стратегическое поражение Москве.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025