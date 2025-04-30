Сергей Лавров встретился с президентом Доминиканы Луисом Абинадером
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел рабочую встречу с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером. Об этом 30 апреля сообщило МИД России в Telegram-канале.
«Сергей Лавров был принят Президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером», — говорится в сообщении.
В тот же день Лавров назвал продуктивными переговоры со своим доминиканским коллегой Роберто Альваресом. Министр также уточнил, что Россия и Доминикана договорились налаживать связи между деловыми кругами двух стран.
30 апреля сообщалось, что Лавров прибыл в Доминиканскую Республику. Одним из поводов прибытия стало открытие на территории страны посольства России.
29 апреля на совещании глав МИД стран БРИКС, прошедшем в Бразилии, Лавровым были подробно изложены принципиальные подходы России, связанные с урегулированием украинского конфликта. Глава внешнеполитического ведомства также заявил о необходимости прекращения практики киевского режима по ликвидации всего, что связано с Россией, включая язык, культуру, российские СМИ, каноническую православную церковь.