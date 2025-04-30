Лавров назвал продуктивными переговоры с главой МИД Доминиканы

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 апреля назвал продуктивными переговоры со своим доминиканским коллегой Роберто Альваресом.

«Я считаю, что переговоры, которые мы провели с моим коллегой — министром иностранных дел Роберто Альваресом, — были весьма и весьма продуктивными», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции в Санто-Доминго.

Министр также уточнил, что Россия и Доминикана договорились налаживать связи между деловыми кругами двух стран

Лавров также поделился с Альваресом содержанием дискуссий совещания глав МИД стран БРИКС, которые проходили в Бразилии.

30 апреля сообщалось, что Лавров прибыл в Доминиканскую Республику. Одним из поводов прибытия стало открытие на территории страны посольства России.

29 апреля на совещании глав МИД стран БРИКС, прошедшем в Бразилии, Лавровым были подробно изложены принципиальные подходы России, связанные с урегулированием украинского конфликта. Глава внешнеполитического ведомства также заявил о необходимости прекращения практики киевского режима по ликвидации всего, что связано с Россией, включая язык, культуру, российские СМИ, каноническую православную церковь.