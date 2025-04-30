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Путин указал на важность доверия граждан РФ для жизни и работы

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин заявил, что без доверия граждан невозможно жить и работать. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент которого был опубликован 30 апреля в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно», — подчеркнул глава государства.

Премьера фильма состоится 4 мая в 21:00.

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28 апреля Путин отметил, что главным залогом прочности России является самостоятельный выбор граждан страны. Он отметил, что доверие граждан способствует прочности и надежности страны.

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