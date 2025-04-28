Путин назвал самостоятельный выбор граждан главным залогом прочности РФ

Главным залогом прочности России является самостоятельный выбор граждан страны. Об этом 28 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая системы эффективно работают. В сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность. Главный залог такой прочности и надежности — самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны», — заявил он в ходе заседания Совета законодателей.

Глава государства напомнил, что государственный деятель и реформатор Михаил Сперанский еще два столетия назад отмечал, что страной движут и управляют три силы, в том числе законодательная, исполнительная и судебная. Путин уточнил, что Сперанский считал, что начало и источник всех сил заложены в народе.

19 марта президент РФ сообщил о росте на 10% числа обращений россиян в органы прокуратуры. Путин также призвал детально проанализировать наиболее острые и системные проблемы, которые беспокоят граждан страны, и поручил дать предложения по их комплексному решению. Глава государства назвал это важным для всех уровней власти.