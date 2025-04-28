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Путин назвал самостоятельный выбор граждан главным залогом прочности РФ

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Главным залогом прочности России является самостоятельный выбор граждан страны. Об этом 28 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая системы эффективно работают. В сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность. Главный залог такой прочности и надежности — самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны», — заявил он в ходе заседания Совета законодателей.

Глава государства напомнил, что государственный деятель и реформатор Михаил Сперанский еще два столетия назад отмечал, что страной движут и управляют три силы, в том числе законодательная, исполнительная и судебная. Путин уточнил, что Сперанский считал, что начало и источник всех сил заложены в народе.

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19 марта президент РФ сообщил о росте на 10% числа обращений россиян в органы прокуратуры. Путин также призвал детально проанализировать наиболее острые и системные проблемы, которые беспокоят граждан страны, и поручил дать предложения по их комплексному решению. Глава государства назвал это важным для всех уровней власти.

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