Путин заявил о приоритете мнения жителей в переименовании Волгограда в Сталинград

В вопросе переименования Волгограда в Сталинград окончательное решение должны принимать местные жители города. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал он в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве.

Российский лидер также добавил, что в изменении названия есть логика. Если деидеологизировать Сталинград, то понятие будет связано с победой в Великой Отечественной войне (ВОВ), уточнил Путин.

«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название, то, конечно, оно связано с победой» — резюмировал глава государства.

При этом Путин добавил, что подумает над этим вопросом.

Ранее в этот день международный аэропорт Волгограда Гумрак официально переименовали в Сталинград. Накануне Путин подписал указ о присвоении аэропорту наименования «Сталинград». Тогда же российский лидер поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области об изменении названия.