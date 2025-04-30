Волгоградский аэропорт официально переименовали в «Сталинград»

Международный аэропорт Волгограда Гумрак официально переименован в «Сталинград». Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано 30 апреля на сайте правительства России.

«Международному аэропорту Волгоград (Гумрак) официально присвоено имя Сталинград. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — следует из сообщения.

Уточняется, что история аэропорта началась в 30-х годах XX века, когда создали Сталинградский авиаотряд, расположенный вблизи железнодорожной станции Воропоново. С 1936 года аэропорт обеспечивал пассажирские и грузовые полеты. Однако во время боев в Великую Отечественную войну воздушная гавань значительно пострадала.

После войны город восстанавливался, население Волгограда росло. Гражданский аэропорт Воропоново не справлялся с потоком пассажиров, поэтому было принято решение перевести воздушную гавань на аэродром Гумрак. Там же создали транспортное авиаподразделение. Сообщается, что до 1961 года аэропорт носил имя Сталинград, это указано в архивных документах.

Ранее, 29 апреля, президент Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования «Сталинград».

В этот же день российский лидер поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области переименовать аэропорт Волгограда в Сталинград.