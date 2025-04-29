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Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда наименование «Сталинград»

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Фото: TASS/Zuma
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Президент России Владимир Путин во вторник, 29 апреля, поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области присвоить аэропорту Волгоград историческое наименование «Сталинград».

Путин провел встречу с главой региона Андреем Бочаровым, завершая рабочую поездку в Волгоградскую область. Губернатор рассказал об инициативах ветеранов по сохранению и сбережению исторического наследия региона.

«Для нас задача сохранения и сбережения исторической памяти, исторического наследия является одной из самых важных задач, которую мы выполняем. Но прежде всего, я бы еще отметил, наши фронтовики, ветераны — это главное достояние нашего Отечества», — цитирует слова губернатора Бочарова на встрече с президентом сайт Кремля.

Одним из предложений фронтовиков было присвоить населенным пунктам, особо отличившимся в период Сталинградской битвы звания «Рубеж Сталинградской доблести». И эту награду уже получили не менее восьми населенных пунктов.

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Ранее в этот день Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Они почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в зале Воинской Славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

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