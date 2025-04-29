Путин подписал указ о наименовании аэропорта Волгограда «Сталинград»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили на сайте Кремля.
«В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование «Сталинград», — следует из текста указа.
Уточняется, что установленное наименование аэропорта не будет изменено в связи с присвоением исторического названия.
Указ вступил в силу со дня подписания — с 29 апреля.
Ранее в этот день российский лидер поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград». Губернатор региона Андрей Бочаров в ходе встречи с Путиным рассказал об инициативах ветеранов по сохранению и сбережению исторического наследия региона.