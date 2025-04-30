Врач рассказал о пагубном влиянии социальной изоляции на здоровье пожилых людей

В условиях социальной изоляции у людей преклонного возраста значительно повышается риск развития когнитивных проблем. Для поддержания когнитивных функций мозга необходима его постоянная стимуляция, и общение является одним из самых действенных методов. Об этом рассказал «Известиям» 30 апреля врач-терапевт, врач-гериатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев.

Как объяснил Прощаев, люди, страдающие от дефицита общения, часто меньше двигаются, что приводит к гиподинамии. Это, в свою очередь, вызывает нарастание саркопении — возраст-ассоциированной потери мышечной массы и физической силы. Кроме того, ухудшается состояние суставов и костей из-за недостаточной нагрузки, необходимой для поддержания их активности.

Социальная изоляция также сопряжена с повышенным риском дефицита питательных веществ в организме пожилых людей, поскольку их рацион становится более скудным и ограниченным. В комплексе это приводит не только к когнитивным проблемам, но и к ухудшению течения хронических соматических заболеваний — например, сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, сахарного диабета.

«Социальная изоляция приводит к когнитивной депривации, то есть дефициту информации об окружающем мире, вследствие чего уменьшается нейромедиаторная активность и истощаются запасы когнитивного резерва. Это происходит на молекулярном уровне, но на МРТ эти последствия увидеть невозможно», — отметил эксперт.

Врач уточнил, что нет какого-то конкретного участка мозга, который в большей или меньшей степени страдает от социальной изоляции. Если у человека есть проявления заболевания головного мозга, то некоторые признаки деменции можно увидеть на МРТ, но нельзя сказать, что это следствие социальной изоляции, это проявление заболевания.

«Социальная изоляция является одним из факторов риска когнитивных расстройств. Она вместе с другим каскадом проблем повышает риск развития деменции», — добавил Прощаев.

Как отметил Прощаев, сама по себе социальная изоляция не вызывает каких-либо непосредственных биохимических изменений в организме, однако она может провоцировать процессы, которые могут сопровождаться различными биохимическими последствиями. Например, от недоедания у человека может возникнуть дефицит необходимых нутриентов и витаминов, что, в свою очередь, может ухудшить течение хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет.

Современные технологии способны помочь в преодолении социальной изоляции. Существуют даже роботы, которые могут стать компаньонами для пожилых людей.

«Мы должны помнить одно, что все современные средства преодоления социальной изоляции — это дополнительные средства. Ни одно из них не может быть основным, они призваны разнообразить и усилить эффект от живого общения, но не заменить его», — подчеркнул врач.

Наличие животных дома — это, безусловно, позитивный фактор для поддержания когнитивных способностей. Хотя сказать, какое животное лучше подходит для этой цели, довольно сложно. С точки зрения логики лучше завести собаку — питомца нужно будет ежедневно выводить на прогулку, что будет способствовать поддержанию физической активности и повышению контактов с другими людьми, уточнил эксперт.

Общение с животными также может улучшить настроение человека с деменцией, но важно говорить именно об общении, а не полноправном владении, то есть хозяин животного должен быть с сохраненным когнитивными функциями, просто с точки зрения безопасности их обоих и окружающих.

«Если животное было в порядке, но со временем появились признаки дефицита ухода — питомец стал неопрятным, недокормленным, вовремя не появляется у ветеринара, — то по его состоянию можно опосредованно оценить и заподозрить когнитивные проблемы хозяина», — рассказал гериатр.

По словам Прощаева, для профилактики когнитивных нарушений важна не только частота, но и разнообразие социальных активностей. Подход индивидуален, но есть два ключевых принципа. Во-первых, активность должна приносить удовольствие. Например, если человеку никогда не нравились музеи, но он любит кино, не стоит настаивать на посещении музея — это может вызвать негативные эмоции. Во-вторых, социальная активность должна быть полезной как для самого человека, так и для окружающих. Важно делиться впечатлениями и эмоциями — например, от фильма — и результатами своей деятельности.

В случаях неглубокой деменции социализация может временно улучшать когнитивные функции и иногда приводить к «ременции» — частичному обратному развитию симптомов.

Также следует различать просто замкнутость и болезненное одиночество. Некоторые люди по своей природе интроверты, привыкшие к самостоятельности и ограниченному кругу общения. Они могут чувствовать себя вполне комфортно и в пожилом возрасте. Одиночество становится проблемой, когда человек по каким-либо причинам сокращает уровень общения по сравнению со своей обычной жизнью и теряет социальные связи, объяснил терапевт.

Ранее, 24 апреля, эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала «Известиям», что тем, кто сталкивается с сонливостью и снижением настроения, помогут щадящие физические нагрузки, легкое питание с достаточным содержанием витаминов, соблюдение режима сна. Эксперт уточнила, что особенно подвержены весенней астении жители городов.