Эксперты дали советы по борьбе с весенним упадком сил

Весной у одних людей появляется стремление к активности, у других — упадок сил. Эксперты рассказали «Известиям», что делать в таких случаях. Также сервисы «СБЕР ЕАПТЕКА» и «Купер» проанализировали изменение спроса на витамины и биодобавки в этот период.

Эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова отметила, что тем, кто ощущает переизбыток энергии, важно соблюдать умеренность: не перегружать себя делами и физическими нагрузками, оставлять время на отдых.

В то же время тем, кто сталкивается с сонливостью и снижением настроения, помогут щадящие физические нагрузки, легкое питание с достаточным содержанием витаминов, соблюдение режима сна. Эксперт уточнила, что особенно подвержены весенней астении жители городов из-за высокой нагрузки и стресса. При выраженном упадке сил следует обратиться к врачу.

«Организму нужно больше ресурсов, и, если их не хватает, развивается авитаминоз. Стоит добавить в рацион больше фруктов, овощей, зелени, бобовых и орехов. Также важно сократить потребление животных жиров и простых углеводов. Вместо кофе и крепкого чая лучше пить морсы, свежевыжатые соки, компоты и отвар шиповника», — добавила Смирнова.

В весеннее время из-за увеличения светового дня и роста активности солнца в организме запускаются обменные процессы и повышается потребность в витаминах. По словам заведующей аптекой «СБЕР ЕАПТЕКА» Елены Прохоровой, справиться с перегрузкой нервной системы, авитаминозами, укрепить сниженный после зимы иммунитет помогут витамины группы B, D3, омега-3, мультикомплексы.

«Препараты на основе 5-HTP (5⁠-⁠гидрокситриптофан) помогут выровнять эмоциональный фон и способствуют корректировке лишнего веса», — объяснила она.

По данным Купера, у россиян вырос интерес к средствам против авитаминоза. С наступлением весны — в марте по сравнению с февралем 2025-го — спрос на омега-3 увеличился на 29,9%, на витамин C — на 25,54% и на детские мультивитамины — на 6,71%. В топ самых популярных у россиян биодобавок вошли также магний, магний с B6 и витамины для беременных.

Тенденцию подтвердили и в «СБЕР ЕАПТЕКЕ»: в марте по сравнению с февралем значительно вырос спрос на БАДы для коррекции веса (+29%), комплексы с коэнзим Q10 (+25%), иммуномодулирующие комплексы (+20%), БАДы для красоты и здоровья (+14%), витаминно-минеральные комплексы для беременных и кормящих (+15%), для поддержания здоровья репродуктивной системы (+9%).

Ранее, 7 апреля, ревматолог, врач превентивной и интегративной медицины, эксперт компании Solgar Ильнур Зубаиров перечислил «Известиям» сигналы организма, говорящие о нехватке микроэлементов. По его словам, наличие белых точек на ногтевых пластинах может говорить о недостатке таких витаминов и микроэлементов, как цинк, кальций, йод, витамин А. Кроме того, он объяснил, что симптомы дефицита витамина C включают сухие и секущиеся волосы, усталость, опухшие и болезненные суставы.