Всё глиальное просто: новый препарат от деменции вернет здравое мышление
Российские ученые разрабатывают новое лекарство от болезни Альцгеймера, которое восстанавливает когнитивные процессы у пациентов с этим диагнозом. Испытания препарата на грызунах, у которых искусственно вызвали патологию, показало, что вещество повышает их способность к обучению за счет улучшения памяти и формирования нейронных связей. При этом разработка не оказывает негативных побочных эффектов на живые клетки, как ее аналоги. По словам специалистов, все существующие сегодня методы лечения воздействуют только на отдельные симптомы болезни, поэтому медики нуждаются в новых, более эффективных медикаментозных подходах.
Препарат от деменции на новых принципах
Ученые Российского университета дружбы народов успешно проводят доклинические исследования нового препарата от деменции, который способен восстанавливать когнитивные функции у пациентов с болезнью Альцгеймера. Эксперименты на мышах, у которых искусственно вызвали патологию, показали, что после приема лекарства у животных повышается способность к обучению. Затем специалисты изучили мозг грызунов и выяснили, что использование вещества привело к снижению в несколько раз количества амилоидных бляшек, которые связаны с развитием нейродегенерации.
— По воздействию на мозг аналогов нашему препарату в мире нет. Отчасти на него похож белковый комплекс, который называют «Церебролизин». Его получают из головного мозга свиней, поэтому он может вызывать очень сильную иммунную реакцию у человека. Также были разработаны препараты — ингибиторы различных рецепторов и антитела к бета-амилоидам, но все они провалили клинические исследования, — сказала «Известиям» заведующая Лабораторией клеточных биотехнологий РУДН Диана Салехова.
Существующие лекарства только купируют отдельные симптомы болезни, и то не все, подчеркнула она.
В поисках средства восстановить функции мозга ученые обратили внимание на глиальные клетки, которые предназначены в организме человека для защиты нейронов. Специалисты долго изучали механизм их действия и пришли к выводу, что выделяемые ими продукты могу стать новым лекарством.
Разработчики экстрадировали из глиальной ткани внеклеточные везикулы — пузырьки, окруженные мембраной. Внутри них содержатся РНК, ДНК и белки. Эти элементы выполняют функцию межклеточной «почты», передающей «посылки» от одной клетки к другой. Везикулы и определенные белки глиальных клеток и оказывают терапевтическое воздействие на нейроны.
— Сначала мы берем стволовые клетки. Дифференцируем их и получаем предшественник глиальной ткани, а затем из глиальной клетки экстрадируем белки и внеклеточные везикулы, которые оказывают терапевтический эффект. Однако в них содержится целый набор различных веществ, и какое из них действующее, покажут дальнейшие исследования, — сказала Диана Салихова.
У мышей, получавших лекарство, лучше работала память и формировались нейронные связи. Ученые предполагают, что препарат воздействует на одну из систем в гиппокампе (часть лимбической системы головного мозга). Лабораторные тесты показали, что вещество не оказывает негативного влияния на клетки животных. Кроме болезни Альцгеймера, препарат оказался эффективен при повреждениях моторной коры головного мозга, которое бывает при черепно-мозговых травмах и сотрясениях. Его применение улучшило нарушенную моторику и чувствительность конечностей у крыс.
Разработчики находятся на начальном этапе доклинических исследований, и для создания препарата, который можно будет использовать в клинической практике, понадобится еще много лет.
Лекарства от болезни Альцгеймера всё еще нет
Реально действующих препаратов антиальцгеймеровского направления всё еще нет, пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник факультета фундаментально медицины МГУ Владимир Польшаков. Есть только компенсаторные лекарства, которые уменьшают симптомы, в том числе российской разработки. Но они лишь влияют на поврежденную активность мозга, сами патогенные процессы они не лечат.
— В разработке есть ряд препаратов, которые контролируют образование нейротоксичных молекул бета-амилоида, но пока всё это не готовые действующие лекарства, — сказал Владимир Польшаков.
Современные препараты против деменции влияют только на патогенетические звенья, то есть последствия накопления нерастворимого амилоида, а не на саму причину заболевания. Поэтому сегодня очень важно создание лекарств, которые бы влияли на этиологию болезни, отметила врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань.
— Предложенный специалистами РУДН препарат может быть весьма эффективным на додементных этапах болезни, а также в качестве профилактических мер, сохраняя более длительно независимое проживание человека, а возможно, и его профессиональную активность, — сказала Мария Штань.
Также препарат может быть эффективен в лечении сосудистых катастроф, которые могут стать пусковым фактором в прогрессировании дегенеративных процессов, добавила специалист.
В последние годы появились новые препараты, нацеленные на бета-амилоидные бляшки, которые считаются одной из причин болезни Альцгеймера. Средство, предложенное специалистами РУДН, как раз относится к этой группе препаратов. Наиболее ценным в лекарствах подобного типа стала возможность замедления прогрессирования недуга на ранних стадиях. Новые подходы к лечению, основанные на препарате, могут сосредоточиться на начале развития болезни, что может привести к более эффективному контролю симптомов и замедлению прогрессии, рассказала «Известиям» руководитель научно-практического центра «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева.