Всё глиальное просто: новый препарат от деменции вернет здравое мышление

Российские ученые разрабатывают новое лекарство от болезни Альцгеймера, которое восстанавливает когнитивные процессы у пациентов с этим диагнозом. Испытания препарата на грызунах, у которых искусственно вызвали патологию, показало, что вещество повышает их способность к обучению за счет улучшения памяти и формирования нейронных связей. При этом разработка не оказывает негативных побочных эффектов на живые клетки, как ее аналоги . По словам специалистов, все существующие сегодня методы лечения воздействуют только на отдельные симптомы болезни, поэтому медики нуждаются в новых, более эффективных медикаментозных подходах.

Препарат от деменции на новых принципах

Ученые Российского университета дружбы народов успешно проводят доклинические исследования нового препарата от деменции, который способен восстанавливать когнитивные функции у пациентов с болезнью Альцгеймера. Эксперименты на мышах, у которых искусственно вызвали патологию, показали, что после приема лекарства у животных повышается способность к обучению. Затем специалисты изучили мозг грызунов и выяснили, что использование вещества привело к снижению в несколько раз количества амилоидных бляшек, которые связаны с развитием нейродегенерации.

— По воздействию на мозг аналогов нашему препарату в мире нет. Отчасти на него похож белковый комплекс, который называют «Церебролизин». Его получают из головного мозга свиней, поэтому он может вызывать очень сильную иммунную реакцию у человека. Также были разработаны препараты — ингибиторы различных рецепторов и антитела к бета-амилоидам, но все они провалили клинические исследования, — сказала «Известиям» заведующая Лабораторией клеточных биотехнологий РУДН Диана Салехова.

Существующие лекарства только купируют отдельные симптомы болезни, и то не все, подчеркнула она.

Фото: РУДН

В поисках средства восстановить функции мозга ученые обратили внимание на глиальные клетки, которые предназначены в организме человека для защиты нейронов. Специалисты долго изучали механизм их действия и пришли к выводу, что выделяемые ими продукты могу стать новым лекарством.

Разработчики экстрадировали из глиальной ткани внеклеточные везикулы — пузырьки, окруженные мембраной. Внутри них содержатся РНК, ДНК и белки. Эти элементы выполняют функцию межклеточной «почты», передающей «посылки» от одной клетки к другой. Везикулы и определенные белки глиальных клеток и оказывают терапевтическое воздействие на нейроны.

— Сначала мы берем стволовые клетки. Дифференцируем их и получаем предшественник глиальной ткани, а затем из глиальной клетки экстрадируем белки и внеклеточные везикулы, которые оказывают терапевтический эффект. Однако в них содержится целый набор различных веществ, и какое из них действующее, покажут дальнейшие исследования, — сказала Диана Салихова.

Фото: РУДН

У мышей, получавших лекарство, лучше работала память и формировались нейронные связи. Ученые предполагают, что препарат воздействует на одну из систем в гиппокампе (часть лимбической системы головного мозга). Лабораторные тесты показали, что вещество не оказывает негативного влияния на клетки животных . Кроме болезни Альцгеймера, препарат оказался эффективен при повреждениях моторной коры головного мозга, которое бывает при черепно-мозговых травмах и сотрясениях. Его применение улучшило нарушенную моторику и чувствительность конечностей у крыс.

Разработчики находятся на начальном этапе доклинических исследований, и для создания препарата, который можно будет использовать в клинической практике, понадобится еще много лет.

Лекарства от болезни Альцгеймера всё еще нет

Реально действующих препаратов антиальцгеймеровского направления всё еще нет , пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник факультета фундаментально медицины МГУ Владимир Польшаков. Есть только компенсаторные лекарства, которые уменьшают симптомы, в том числе российской разработки. Но они лишь влияют на поврежденную активность мозга, сами патогенные процессы они не лечат.

— В разработке есть ряд препаратов, которые контролируют образование нейротоксичных молекул бета-амилоида, но пока всё это не готовые действующие лекарства, — сказал Владимир Польшаков.

Фото: TASS/AP/Charles Krupa

Современные препараты против деменции влияют только на патогенетические звенья, то есть последствия накопления нерастворимого амилоида, а не на саму причину заболевания. Поэтому сегодня очень важно создание лекарств, которые бы влияли на этиологию болезни , отметила врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань.

— Предложенный специалистами РУДН препарат может быть весьма эффективным на додементных этапах болезни, а также в качестве профилактических мер, сохраняя более длительно независимое проживание человека, а возможно, и его профессиональную активность , — сказала Мария Штань.

Фото: TASS/AP/Charles Krupa

Также препарат может быть эффективен в лечении сосудистых катастроф, которые могут стать пусковым фактором в прогрессировании дегенеративных процессов, добавила специалист.

В последние годы появились новые препараты, нацеленные на бета-амилоидные бляшки, которые считаются одной из причин болезни Альцгеймера. Средство, предложенное специалистами РУДН, как раз относится к этой группе препаратов. Наиболее ценным в лекарствах подобного типа стала возможность замедления прогрессирования недуга на ранних стадиях. Новые подходы к лечению, основанные на препарате, могут сосредоточиться на начале развития болезни, что может привести к более эффективному контролю симптомов и замедлению прогрессии, рассказала «Известиям» руководитель научно-практического центра «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева.