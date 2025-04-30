Политолог указал на капитализацию русофобии прибалтийскими странами

Эстония и другие прибалтийские страны давно капитализируют русофобию. Об этом 30 апреля «Известиям» рассказал политолог Иван Мезюхо.

В этот день премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности страны отправить на Украину военных в рамках «коалиции желающих». По его словам, Таллин может предоставить Киеву сухопутное боевое подразделение численностью до роты, военных инструкторов и штабных офицеров.

«Безусловно, Вооруженные силы Эстонии не представляют угрозы для Вооруженных сил РФ. Эстонские военные не обладают опытом современных боевых действий, но вместе с тем Эстония, пытаясь отправить на Украину пусть даже роту своих солдат, желает быть причастной к тому, чтобы киевский режим устоял и сохранился на политической карте мира», — сказал Мезюхо.

Он отметил, что ни одна из стран Евросоюза (ЕС) не в состоянии самостоятельно обеспечить Украину военным контингентом, в связи с чем объединение и пытается сформировать «коалицию желающих» из тех государств, которые готовы на это.

«Кристен Михал как лидер лимитрофного прибалтийского государства Запада рассчитывает на то, что, присоединившись к так называемой коалиции желающих, Эстония получит дополнительные транши по военной линии. По большому счету Эстония, как Латвия и Литва, уже давно капитализируют свою русофобию», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, прибалтийские страны продолжают раздувать русофобскую истерию и запрашивают большую военную поддержку у союзников в виде денежных средств на содержание военных и иностранных баз. Прибалтика, и в частности Эстония, уже давно сделали русофобию своей государственной внешней и внутренней политикой, подчеркнул он.

Политолог добавил, что для Эстонии тема Украины имеет и внутриполитическое измерение.

«Очевидно, что русскоязычная часть эстонского общества не поддерживает киевский режим в этом конфликте, и сегодня эстонские власти фактически объявляют эту часть своего общества враждебным общественным элементом», — заключил Мезюхо.

30 апреля эстонский депутат, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме выступил против намерения премьер-министра республики отправить на Украину военнослужащих. Он пообещал инициировать процедуру отставки правительства еще до того, как у парламента Эстонии будет запрошен мандат на отправку эстонских солдат Киеву в рамках «коалиции желающих».

Днем ранее британская газета The Times сообщила, что страны Евросоюза не смогут предоставить Украине необходимое количество военных из-за недостатка финансирования. Уточнялось, что даже 25 тыс. миротворцев — слишком большая цель для Европы.