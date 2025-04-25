Европа смягчает позиции по отправке миротворцев. И вот почему

После провала переговоров в Лондоне западные страны, заявившие о готовности отправить своих миротворцев на Украину, также известные как «коалиция желающих», теряют энтузиазм. Свою роль в этом сыграло и дистанцирование США, и слабая вовлеченность самих членов коалиции. Почему отправка европейских миротворцев на Украину маловероятна — в материале «Известий».

В чем суть коалиции

• «Коалиция желающих» объединяет около 30 стран, прежде всего европейских, которые допускают участие своих сил в возможной миротворческой миссии на Украине. Координируют это объедение Франция и Великобритания. О создании такого международного формата в марте 2025 года сообщил британский премьер-министр Кир Стармер. При этом на саммите в Париже 27 марта Великобритания и Франция пообещали направить на Украину свои войска. По мнению европейцев, такой шаг должен обеспечить прекращение огня.

• Однако не все участники объединения согласны с отправкой своих людей на Украину. Часть стран хотят заручиться согласием Вашингтона. Другие — в частности, Варшава — готовы помогать коллегам по коалиции «на расстоянии». Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский уточнил, что страна не будет направлять свои войска, но «обеспечит поддержку» остальным.

• Также слышны и попытки возобновить диалог с Россией, чтобы не допустить неминуемой эскалации на Украине. Например, президент Финляндии Александр Стубб предложил для начала организовать переговоры с Москвой. В РФ ответили, что открыты для восстановления отношений с Хельсинки.

• В пользу того, что решительный настрой есть далеко не у всех членов «коалиции» говорит и тот факт, что на 10 апреля публично свою готовность отправить войска на Украину подтвердили только шесть стран — Великобритания, Франция и страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва). Шестое государство не называлось. Всё это ставит под вопрос реалистичность такой миссии.

Вероятное столкновение России и НАТО

• Европейские страны оттягивают возможную дату отправки войск. И для этого есть ряд веских причин. В частности, если эту миссию всё-таки направят на Украину, ситуация эскалируется. В России неоднократно предупреждали, что отправка военных или «миротворцев», которые будут увеличивать боеготовность Украины, может привести к третьей мировой войне. Российская сторона уверена, что настоящая цель европейцев заключается в установлении контроля на украинской территории.

• В Кремле уверены, что отправленные миротворцы по факту будут «силами и средствами НАТО на территории Украины». И одна из первопричин начала СВО заключалась в том, чтобы этого не допустить. Поэтому Москва выступает категорически против этой идеи, подчеркивая, что иностранные миротворцы станут для России законной военной целью.

• Европейские страны тянут с отправкой своего контингента в зону конфликта, осознавая риски ситуации. Если войска попадут под огонь, странам придется реагировать. Тогда «коалиция желающих» и все страны НАТО автоматически окажутся на пороге конфликта с Россией.

Миссия в одиночку

• Традиционно США выступали финансовым и военным локомотивом ЕС и НАТО. Американцы предоставляли деньги, технику, разведданные и логистику. Но события последних дней показали, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что в Белом доме хотят увидеть явные знаки того, что заключение сделки возможно. Однако вскоре после этого заявления были сорваны переговоры в Лондоне. По информации западных агентств, накануне встречи Киев предоставил документ, согласно которому украинская сторона не будет вести переговоры о территориях до того, как будет достигнута договоренность о «полном и безоговорочном прекращении огня».

• Без возможной поддержки США «коалиция желающих» превратилась в «коалицию сомневающихся». Вашингтон всё еще остается командным пунктом всей западной системы безопасности. Без участия американской стороны каждый начинает гонку за лидерство, и вместо четкого плана получается хоровод из разрозненных амбиций.

• При этом, по данным американских СМИ, в Белом доме готовят план, в котором анализируют возможность создания «совместной комиссии» для наблюдения за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения. В ее состав, по задумке американцев, могли бы войти российские и украинские военные, а также представители третьих стран, в том числе и те, кто не входит в НАТО. В этой миссии потенциально могут участвовать и США, но только с точки зрения финансирования. Однако пока официально конкретные очертания инициативы не были озвучены.

• Для миротворцев ООН нужно одобрение Совбеза, но у России есть право вето. Альтернативная миссия, которую предлагают европейские страны, с юридической точки зрения может рассматриваться как военное вмешательство. По словам европейских диписточников, при отправке миротворцев на Украину речь не идет о солдатах или «голубых касках». Европейский контингент будет только «наблюдать и мониторить». При этом четкой концепции миссии нет.

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