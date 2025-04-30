Премьер Эстонии заявил о готовности отправить на Украину роту военных

Эстония готова отправить роту солдат на Украину в составе «коалиции желающих». Об этом 30 апреля заявил премьер-министр страны Кристен Михал.

«Эстония готова внести свой вклад, предоставив боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров», — говорится на сайте правительства Эстонии.

Премьер отметил, что стране необходимо показать, что она может подкреплять свои намерения действиями.

Кроме того, Михал добавил, что перед отправкой солдат правительство намерено получить соответствующий мандат у Рийгикогу (парламента Эстонии). Он также подчеркнул, что Таллин по-прежнему считает предоставление Украине членства в НАТО наилучшей гарантией ее безопасности.

23 февраля Михал сообщил о передаче Эстонией Украине нового пакета военной помощи, в котором будут 10 тыс. артиллерийских снарядов и продуктовые наборы для солдат. Он указал, что при первой возможности будет добавлена собственная продукция эстонской оборонной промышленности стоимостью свыше €100 млн.