В парламенте Эстонии заявили о недопустимости отправки военных на Украину
Эстонский депутат, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме 30 апреля выступил против намерения премьер-министра республики Кристена Михала отправить на Украину военнослужащих в составе сил по обеспечению мира.
«Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен на Украину», — приводит слова Хельме газета Postimees.
Он пообещал инициировать процедуру отставки правительства еще до того, как кабмин запросит у рийгикогу (парламента Эстонии) мандат на отправку военных на Украину.
«Это шаг, который приведет к началу конфликта с Россией», — добавил депутат.
Хельме подчеркнул, что Эстония не может позволить себе терять ни одного солдата, ни одну систему вооружения или партию боеприпасов.
В этот же день Михал сообщил, что Эстония готова отправить роту солдат на Украину в составе «коалиции желающих». Премьер добавил, что перед отправкой солдат правительство намерено получить соответствующий мандат у рийгикогу. Он также подчеркнул, что Таллин по-прежнему считает предоставление Украине членства в НАТО наилучшей гарантией ее безопасности.