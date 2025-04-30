Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
«Купол Донбасса» сорвал атаку ВСУ на жилые дома в Донецке
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково
Мир
В парламенте Эстонии заявили о недопустимости отправки военных на Украину
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Политика
Матвиенко назвала запрет символов победы отказом ФРГ от признания итогов ВОВ
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для сотрудничества
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Мир
Сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Пойнтер умерла на 101-м году жизни
Сюжет:

В парламенте Эстонии заявили о недопустимости отправки военных на Украину

0
EN
Фото: Global Look Press/Andriy Andriyenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Эстонский депутат, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме 30 апреля выступил против намерения премьер-министра республики Кристена Михала отправить на Украину военнослужащих в составе сил по обеспечению мира.

«Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен на Украину», — приводит слова Хельме газета Postimees.

Он пообещал инициировать процедуру отставки правительства еще до того, как кабмин запросит у рийгикогу (парламента Эстонии) мандат на отправку военных на Украину.

«Это шаг, который приведет к началу конфликта с Россией», — добавил депутат.

Хельме подчеркнул, что Эстония не может позволить себе терять ни одного солдата, ни одну систему вооружения или партию боеприпасов.

Сдали назад: Прибалтика передумала отправлять войска на Украину
Латвия, Литва и Эстония отказались от былой воинственности

В этот же день Михал сообщил, что Эстония готова отправить роту солдат на Украину в составе «коалиции желающих». Премьер добавил, что перед отправкой солдат правительство намерено получить соответствующий мандат у рийгикогу. Он также подчеркнул, что Таллин по-прежнему считает предоставление Украине членства в НАТО наилучшей гарантией ее безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025