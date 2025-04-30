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Times узнала об угрозе срыва отправки миротворцев на Украину

Times: Европе будет тяжело подготовить миротворцев для отправки на Украину
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Страны Евросоюза (ЕС) столкнутся с трудностями в подготовке войск для отправки их на территорию Украины из-за недостатка финансирования. Сделка под угрозой. Об этом 29 апреля сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, когда начальник штаба армии Великобритании Тони Радакин спросил у министров обороны европейских государств, могут ли они подготовить 64 тыс. военных для отправки на Украину, они ответили отрицательно.

Глава минобороны Литвы Довиле Шакалене, в свою очередь, назвала невозможность собрать 64 тыс. военных настоящей слабостью.

Как указали в газете, даже 25 тыс. миротворцев — слишком большая цель для Европы.

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16 апреля бывший декан Оборонного колледжа альянса Кристофер Шнаубельт заявил, что ввод миротворческих сил НАТО на территории Украины представляется маловероятным и практически невозможным. В частности, эксперт отметил, что российская сторона попросту не даст согласия на размещение миротворческих контингентов Североатлантического альянса на территориях киевского режима.

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