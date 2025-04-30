Мировое господство Украины могло бы привести к началу третьей мировой войны. Об этом 30 апреля сообщил заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко в интервью телеканалу Pravda.

«Если бы Украина управляла миром, то это закончилось бы третьей мировой войной. Украинцы злоупотребляют своим положением во многих вещах», — заявил Данко.

По словам политика, украинцы заслуживают лидера, который мог бы вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, намекнув, что для главы Украины Владимира Зеленского эта задача непосильна.

30 апреля постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Он подчеркнул, что Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию в целях сокрытия совершенных преступлений.