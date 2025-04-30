Гуцул заявила о давлении СМИ и отсутствии доказательств по ее делу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул 30 апреля прокомментировала «Известиям» очередное заседание суда по своему делу, обвинив провластные СМИ в предвзятом поведении и игнорировании реальных обстоятельств происходящего.

«Это некрасиво. Не должно быть каких-либо привилегированных СМИ. Все должны работать по закону», — заявила она, подчеркнув, что за год ни один журналист не осветил факты, указывающие на ее невиновность.

По словам Гуцул, свидетели, допрошенные на сегодняшнем заседании, давали показания по партии «Шор», но при этом не были знакомы с ней лично.

«Одна свидетельница ошиблась и сказала, что видела меня на протестах. Но я могу сказать, что меня никогда не было на протестах», — уточнила Гуцул.

После заседания суда Гуцул выступила на митинге, поблагодарив жителей Гагаузии за поддержку и поздравив с наступающими майскими праздниками.

Гуцул 23 апреля заявила, что сторона защиты продолжит отстаивать правду и принятие правильных и справедливых решений со стороны судей, даже находясь под давлением со стороны правительства Молдавии и президента страны Майи Санду.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.