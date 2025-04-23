Гуцул заявила о продолжении борьбы даже под давлением со стороны властей

Сторона защиты продолжит отстаивать правду и принятие правильных и справедливых решений со стороны судей, даже находясь под давлением со стороны правительства Молдавии и президента страны Майи Санду. Об этом 23 апреля заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул корреспонденту «Известий» после заседания суда.

«Мы все знаем, какое давление идет со стороны правящей партии «Действие и солидарность» PAS [«Действие и солидарность». — Ред.] и, в частности, со стороны Майи Санду», — заявила Гуцул после судебного заседания.

Также она заявила, что 28 сентября 2025 года жители республики покажут власти, что она не вечна и не может постоянно подавлять оппозицию, и уточнила, что следующее заседание суда состоится 30 апреля.

Гуцул также отметила: судья проявляет предвзятость, требуя, чтобы за одно заседания были заслушаны пять-шесть свидетелей со стороны защиты.

«Это уже неравные условия между защитой и обвинением», — дополнила глава Гагаузии.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.