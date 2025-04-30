Суд в Испании сообщил о засекречивании расследования об отключении электричества
Национальный суд Испании засекретил расследование по факту отключения электричества по всей стране. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе судебных властей королевства.
«Судья Национального суда Хосе Луис Калама объявил конфиденциальным разбирательство по делу, возбужденному с целью расследования того, могло ли отключение испанской электросети <...> быть актом киберсаботажа против критической испанской инфраструктуры», — говорится в публикации на сайте.
Уточняется, что конфиденциальный статус делу присвоен по запросу прокуратуры Испании.
Согласно постановлению, объявление секретности носит цель «предотвратить ситуацию, которая может серьезно поставить под угрозу исход расследования». Отмечается, что соответствующим образом можно будет избежать вмешательства или манипуляции по итогам разбирательства.
28 апреля в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья, серьезные перебои также возникли в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. Проблемы с электроснабжением также наблюдались в Андорре и части территории Франции.
Вечером того же дня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о восстановлении электроэнергии на половине территории страны. Для поддержания энергоснабжения власти использовали топливные запасы. В экстренном порядке был создан антикризисный комитет, координирующий восстановительные работы. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда попросил направить в столицу Испании армию, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией.
По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, причиной отключения могло послужить внешнее воздействие на энергосистему. Из-за произошедшего в стране ввели режим ЧП. Испанцы в соцсетях начали публиковать видео с пустыми прилавками в магазинах и очередями за питьевой водой. При этом пауэрбанки в стране подорожали до €12 550.