Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Мир
Захарова назвала бандитизмом угрозы ЕК в адрес Вучича из-за визита в Москву
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
«Купол Донбасса» сорвал атаку ВСУ на жилые дома в Донецке
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково
Мир
В парламенте Эстонии заявили о недопустимости отправки военных на Украину
Мир
Трамп обвинил Байдена в проблемах в американской экономике
Политика
Матвиенко назвала запрет символов победы отказом ФРГ от признания итогов ВОВ
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для сотрудничества
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Мир
Сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Пойнтер умерла на 101-м году жизни

Суд в Испании сообщил о засекречивании расследования об отключении электричества

0
EN
Фото: REUTERS/Jon Nazca
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Национальный суд Испании засекретил расследование по факту отключения электричества по всей стране. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе судебных властей королевства.

«Судья Национального суда Хосе Луис Калама объявил конфиденциальным разбирательство по делу, возбужденному с целью расследования того, могло ли отключение испанской электросети <...> быть актом киберсаботажа против критической испанской инфраструктуры», — говорится в публикации на сайте.

Уточняется, что конфиденциальный статус делу присвоен по запросу прокуратуры Испании.

Согласно постановлению, объявление секретности носит цель «предотвратить ситуацию, которая может серьезно поставить под угрозу исход расследования». Отмечается, что соответствующим образом можно будет избежать вмешательства или манипуляции по итогам разбирательства.

Королевство замкнуло: что происходит в Испании после блэкаута
Ущерб экономике страны мог превысить €1 млрд

28 апреля в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья, серьезные перебои также возникли в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. Проблемы с электроснабжением также наблюдались в Андорре и части территории Франции.

Вечером того же дня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о восстановлении электроэнергии на половине территории страны. Для поддержания энергоснабжения власти использовали топливные запасы. В экстренном порядке был создан антикризисный комитет, координирующий восстановительные работы. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда попросил направить в столицу Испании армию, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, причиной отключения могло послужить внешнее воздействие на энергосистему. Из-за произошедшего в стране ввели режим ЧП. Испанцы в соцсетях начали публиковать видео с пустыми прилавками в магазинах и очередями за питьевой водой. При этом пауэрбанки в стране подорожали до €12 550.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025