В Испании объявили ЧП на фоне массового отключения электричества

В Испании объявили чрезвычайное положение (ЧП) на фоне массового отключения электричества. Об этом 28 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

«Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране», — говорится в материале.

По данным издания, статус чрезвычайной ситуации будет применяться в регионах, которые его запросят. При этом на данный момент к правительству с просьбой взять на себя функции по поддержанию общественного порядка обратились Мадрид, Андалусия и Эстремадура.

Отмечается, что случившееся повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона.

Ранее в этот день жители большей части Испании и Португалии столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. Уточнялось, что причина отключения пока не установлена, при этом из числа версий не исключается кибератака.